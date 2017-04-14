Рособрнадзор: о перспективах развития ЕГЭ и ОГЭ по русскому и иностранным языкам

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в первый день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам посетил пункт проведения экзаменов в гимназии № 1529 имени А.С. Грибоедова города Москвы.

Глава Рособрнадзора проверил готовность к началу ЕГЭ, пообщался с участниками экзамена и рассказал журналистам, о том, как будет развиваться ЕГЭ по иностранным языкам, и перспективах включения устного экзамена в государственную итоговую аттестацию по русскому языку.

Устный экзамен по иностранным языкам проходит в основной период ЕГЭ 15 и 16 июня. В этом году заявление на участие в устном экзамене подали около 80 тысяч человек, подавляющее большинство из них сдает английский язык. Экзамены проводятся также по немецкому, французскому и испанскому языкам.

«Уже три года, как мы ввели устную часть. Она пользуется популярностью, и практически все, кто сдает письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, выбрали в этом году и устный экзамен», - отметил Сергей Кравцов.

Руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая добавила, что форма проведения устного экзамена с использованием компьютеров оказалась близкой и понятной выпускникам.

«Когда мы ее вводили, у учителей были опасения. Но это настолько современная и близкая нашим детям форма, что никаких проблем не возникло. Результаты устной части ЕГЭ хорошие, и все опасения, которые были, остались в прошлом», - сказала она. По словам Марии Вербицкой, если школьник занимается языком на протяжении всех лет обучения, он успешно сдаст ЕГЭ по тому языку, который он изучал.

«Устную речь необходимо развивать, поэтому следующий шаг – это возможное введение устной части и в русский язык», - заявил Сергей Кравцов.

Он сообщил, что технология сдачи устной части экзамена по русскому языку выпускниками 9 классов уже разработана, проведена ее первая апробация.

Глава Рособрнадзора рассказал, как идет подготовка к планируемому включению ЕГЭ по иностранным языкам в число обязательных для выпускников экзаменов с 2022 года. Было проведено национальное исследование качества образования по иностранным языкам в основной школе, с помощью которого специалисты оценили уровень знаний учащихся.

«Мы совместно с Минобрнауки уже разработали комплексный план по повышению квалификации учителей, совершенствованию методического материала, чтобы выпускники, которые в 2022 году придут на обязательный ЕГЭ по иностранному языку, могли успешно его сдать», - сообщил Сергей Кравцов.

Он также напомнил, что Рособрнадзор ведет подготовку к включению китайского языка в число предметов, которые могут сдавать по выбору на итоговой аттестации выпускники 9 и 11 классов. Экзаменационная модель уже разработана и ведется ее апробация. «Как только мы будем уверены, что и организационно, и технологически готовы, мы можем ввести по выбору и китайский язык», - сказал Сергей Кравцов.

Руководитель Рособрнадзора сообщил также, что основной период ЕГЭ 2017 года проходит в нормальном режиме, без сбоев и утечек экзаменационных материалов. По его словам, в этом году на экзаменах фиксируется на 25% меньше нарушений, связанных с наличием у участников ЕГЭ шпаргалок и мобильных телефонов.