В Перми открылась конференция, посвященная практике медиации

Сегодня, 15 июня, в Перми открылась VI научно-практическая конференция «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения».

Участники конференции обсуждают внесудебное разрешение споров (медиацию).

В работе форума участвуют главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, прокурор Пермского края Вадим Антипов, председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.

На конференции было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве в сфере защиты, обеспечения прав и интересов детей, дружественного к ребенку правосудия в Пермском крае. Документ подписали глава Пермского края Максим Решетников, председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов, руководители краевых силовых ведомств – МВД, следственного комитета и федеральной службы исполнения наказаний.

Соглашение предусматривает усиление охранительной функции суда по отношению к ребенку, специальную подготовку судей по делам несовершеннолетних и организацию системы служб примирения.

Основные принципы дружественного к ребенку правосудия - это защита от дискриминации, физического или психического насилия, уважение личности и достоинства ребенка, обеспечение его прав и интересов, признание ключевой роли семьи для защиты прав и развития ребенка. Главная задача в этой сфере - создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.

«Институт медиации в Пермском крае сложился, практика наработана, есть результаты. Применение медиации при рассмотрении дел, касающихся детей, - это движение в сторону гуманизации правоохранительной системы. Таким образом мы выводим максимальное число ситуаций с детьми из судебной в досудебную сферу, ведь наша задача – не наказывать детей, а воспитывать и объяснять. Зачастую дети и родители не понимают последствий поступков, которые совершают. Механизм медиации позволяет создать эффективную службу профилактики преступлений против детей», - прокомментировал соглашение Максим Решетников. Глава края рассказал о перспективах расширения применения медиации. Она может использоваться при рассмотрении гражданских семейных дел, для раздела имущества, разрешения споров об опеке над детьми. Следующая сфера, более сложная, - это споры между коммерческими организациями.

«Очень важно выстраивание инфраструктуры медиации, обучение специалистов. Должны быть профессиональные люди, которые занимаются этим, В таких сферах идут к конкретному человеку. Необходимо сформировать пласт профессионалов. Это повлияет на распространение этих процедур. Технологии медиации надо использовать в сфере чиновничества, работы с людьми, там, где требуется разбор обращений», - отметил глава региона, обращаясь к участникам конференции.

Для справки:

Медиация - способ внесудебного разрешения конфликта с помощью независимого посредника – медиатора. Применяется в Пермском крае уже 10 лет, регион одним из первых начал использовать этот инструмент разрешения споров. В крае действует сеть служб примирения, которая охватывает все 52 муниципальных образования. Работает ресурсный центр, идет обучение специалистов. Из 1900 заявок на проведение восстановительных процедур половина рассматривается по факту преступлений и правонарушений, совершенных детьми, почти все они рассматриваются медиаторами, и половина завершается примирением сторон.

С медиаторами люди экономят время: процедура занимает 60 дней, в то время как другие формы досудебного разбирательства - до 180 дней, снижается нагрузка на суды, которые могут экономить время и ресурсы для рассмотрения важных ситуаций.