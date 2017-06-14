В Новосибирске 3000 участников создадут российский триколор в воздухе

Организаторы фестиваля красок Happy Holi Fest в Новосибирске намерены собрать 3 000 человек, которые выбросят в небо краски в виде российского флага.

Фестиваль на стадионе «Спартак» состоится 17 июня.

«Мы проводим фестиваль третий год подряд. В первый раз мы его проводили в День России, думали, что сделать, и решили выбросить флаг. Дата изменилась, но решили это повторить опять, но более массово. Специальными лентами [площадка] делится на три прямоугольника, и каждый цвет - белый, синий, красный - в определенном прямоугольнике. И под счёт ведущего все выбрасывают краску», - рассказал организатор фестиваля Илья Жидов.