Аграриям в Красноярске дадут кредит с пониженной ставкой

Красноярским аграриям компенсируют часть затрат на погашение кредитов из бюджета.

Под эти цели уже выделено 147 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Возмещение будет осуществляться в размере ключевой ставки, которая установлена Центробанком России. Сейчас это 9,25 %. Теперь аграрии смогут оплачивать только 5 % ежемесячных взносов.

«Потребность краевого АПК в кредитовании составляет порядка 2,5 млрд рублей в год. В 2017 году Минсельхоз России выделил Красноярскому краю объем лимитов на субсидирование в размере 111 млн рублей. Это позволило 41 субъекту АПК получить льготные кредиты на сумму порядка 800 млн рублей, однако значительная часть сельхозпроизводителей была вынуждена взять в банках коммерческие кредиты. В целях оказания им государственной поддержки в период проведения сезонных полевых работ губернатор края Виктор Толоконский принял решение о выделении из бюджета дополнительно 147 млн рублей — 97 млн рублей на субсидирование краткосрочных кредитов, и 50 млн — на субсидирование инвестиционных. Этот объем средств позволит аграриям привлечь кредиты на сумму 2,2 млрд рублей», - сообщил Леонид Шорохов - министр сельского хозяйства края.