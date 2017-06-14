|
Алексей Мирный
14 Июня, 2017 18:04
В Казани ФСБ задержала полицейских чиновников обвинённых в помощи ОПГ
Казань, 14 Июня - DIXINEWS.
Здесь задержан один действующий сотрудник и один полицейский в отставке после попытки передачи взятки.
Об этом сообщили сегодня на ресурсе «Бизнес Online».
В Казани, около здания Отдела по борьбе с групповой преступностью сотрудниками ФСБ были задержаны Рустем Гарипов - первый замглавы отдела по борьбе с групповой преступностью УВД Казани и его коллега Рифат Садыков - экс-руководитель отдела полиции «Вишневский».
«Все началось с того, что Айдар Максютов, глава одной из ОПГ Казани, занимающейся автоподставами, обратился к Рифату Садыкову, который находится в кадровом резерве МВД, чтобы тот помог избежать ему уголовного преследования. Сразу после передачи денег Садыков был задержан сотрудниками ФСБ», - сообщает «Бизнес Online».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт