В Казани ФСБ задержала полицейских чиновников обвинённых в помощи ОПГ

Здесь задержан один действующий сотрудник и один полицейский в отставке после попытки передачи взятки.

Об этом сообщили сегодня на ресурсе «Бизнес Online».

В Казани, около здания Отдела по борьбе с групповой преступностью сотрудниками ФСБ были задержаны Рустем Гарипов - первый замглавы отдела по борьбе с групповой преступностью УВД Казани и его коллега Рифат Садыков - экс-руководитель отдела полиции «Вишневский».

«Все началось с того, что Айдар Максютов, глава одной из ОПГ Казани, занимающейся автоподставами, обратился к Рифату Садыкову, который находится в кадровом резерве МВД, чтобы тот помог избежать ему уголовного преследования. Сразу после передачи денег Садыков был задержан сотрудниками ФСБ», - сообщает «Бизнес Online».