Только 67,9% предприятий Ростова вышли на рентабельность

Средние и крупные коммерческие предприятия в Ростовской области завершили первый квартал с прибылью около 10,4 млрд рублей.

Об этом сообщил сегодня Ростовстат на своём портале.

Согласно статистическому исследованию, всего 67,9% местных компаний показали 4,8% уровень рентабельности. Такие относительно хорошие результаты получились благодаря в основном обрабатывающим промощенным предприятиям. По результатам января-марта месяцев этого года они смогли заработать 6,6 млрд рублей.

«Высокий уровень доходов зафиксировали на предприятиях, выпускающих машины и оборудование, не включенные в другие группировки, и одежду. Их прибыль составила 1,4 и 1,2 млрд рублей соответственно. Около 2,1 млрд рублей заработали предприятия, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром. 1,2 млрд – доход торговых предприятий. По 0,9 млрд рублей заработали крупные и средние предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых и оказывающие услуги транспортировки и хранения. Положительный финансовый результат отмечен также в сфере операций с недвижимым имуществом и в сельском хозяйстве, там прибыль составила 0,8 млрд рублей. Отметим также, что строительные организации в начале этого года ушли в убыток на 0,5 млрд рублей», - сообщают в Ростовстате.