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Алексей Мирный
14 Июня, 2017 14:09

Под Воронежем пройдут соревнования Воздушно-космических сил

Боевая авиация России.
Источник фото: militaryarms.ru
Воронеж, 14 Июня - DIXINEWS.

Соревнования пройдут в Воронеже на полигоне Погоново в субботу, 17 июня

Сегодня 14 июня здесь проходит церемония открывающая Всеармейский конкурс профессионального мастерства летчиков Воздушно-космических сил России «Авиадартс-2017».

На ней присутствует Виктор Бондарев - главнокомандующий ВКС России генерал-полковник. Экипажи машин уже перебазированы на аэродромы. Всего прибыло более 100 единиц авиационной техники.

«Участники конкурса в номинации «армейская авиация» выполнят полеты с аэродрома Балтимор, в Липецке дислоцируют экипажи оперативно-тактической авиации и на аэродроме Дягилево - экипажи военно-транспортной авиации», - отмечают организаторы мероприятия.

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