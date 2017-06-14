Под Воронежем пройдут соревнования Воздушно-космических сил

Соревнования пройдут в Воронеже на полигоне Погоново в субботу, 17 июня

Сегодня 14 июня здесь проходит церемония открывающая Всеармейский конкурс профессионального мастерства летчиков Воздушно-космических сил России «Авиадартс-2017».

На ней присутствует Виктор Бондарев - главнокомандующий ВКС России генерал-полковник. Экипажи машин уже перебазированы на аэродромы. Всего прибыло более 100 единиц авиационной техники.

«Участники конкурса в номинации «армейская авиация» выполнят полеты с аэродрома Балтимор, в Липецке дислоцируют экипажи оперативно-тактической авиации и на аэродроме Дягилево - экипажи военно-транспортной авиации», - отмечают организаторы мероприятия.