Энергетика

Алексей Мирный
14 Июня, 2017 12:47

Европейские бизнесмены готовы инвестировать в московскую промышленность

Деловой центр Москва Сити.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 14 Июня - DIXINEWS.

Ассоциации европейского бизнеса провела конференцию, в которой приняли участие представители Городского агентства управления инвестициями.

Здесь обсуждался вопрос экономического сотрудничества с руководством крупных зарубежных фирм.

Были рассмотрены перспективы локализации производства компаний из Европы в Москве. Инвесторы говорят о быстром восстановлении экономики в России, поэтому хорошо оценивают перспективы роста своих предприятий на московском рынке. С этой целью произведено специальное исследование «Стратегии и перспективы европейских компаний в России». В исследовании отмечается, что инвестиционный потенциал России растет. Почти в 2 раза увеличилось количество планируемых инвестиций.

«Москва ведет последовательную работу по улучшению инвестиционного климата и, несмотря на кризис, экономика города растет по всем показателям. Снижение издержек ведения бизнеса в Москве позволяет развивать промышленное производство, в том числе экспортно-ориентированное и замещающее импорт. На долю компаний, зарегистрированных в Москве, приходится почти половина всех поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций.», – рассказал Леонид Кострома - директор Городского агентства управления инвестициями.

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