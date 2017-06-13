Вячеслав Ким пожелал победы на Чемпионате Мира сборной Казахстана по таеквондо

Чемпионат мира по таэквондо пройдёт в конце июня в Южной Корее.

Сборную от Казахстана на мировом первенстве представят 16 спортсменов, отобранных по результатам международных соревнований, сообщает - Курсив.kz .

Со словами напутствия выступил Вячеслав Ким - президент Федерации таэквондо Казахстана.

«Вы все большие спортсмены и сами представляете и знаете, какая ответственность лежит на вас. Я вижу, как вы набираете мастерство, приобретаете соревновательный опыт. Отмечу, что физически вы нисколько не слабее остальных спортсменов. Так что, скорее всего, на результатах сказывается именно психологический фактор. С этим нужно научиться бороться. Своими ресурсами надо пользоваться сейчас. Я видел всю проделанную работу. Но и выступать надо с таким настроем, чтобы в голове было: "Лучше умереть, чем довольствоваться вторым местом". Вы все достаточно молодые. Поэтому должен подгонять патриотический момент, чтобы вами гордилась страна, гордились ваши семьи, близкие», - сказал Вячеслав Ким.

«Вы не хуже и не слабее других. На многих стартах вы "выносили" более именитых спортсменов, титулованных и признанных бойцов. Вот надо и сейчас сделать тоже самое», - добавил президент Федерации таэквондо.

Своими ожиданиями и мнениями по поводу будущего мирового первенства также поделился Смайыл Дуйсебай - один из лидеров сборной по тхэквондо. Спортсмен может взять в Корее реванш у испанского таэквондиста, из-за которого тот не смог пройти в полуфинал прошлого чемпионате мира.

«Впервые я участвовал на чемпионате мира в 2015 году. Тот старт в Челябинске стал моим дебютом на крупнейшей мировой арене среди взрослых. Медалью, к сожалению, не отметился. Дошел до четвертьфинала, где уступил испанскому спортсмену. Мы до сих пор с ним общаемся, я его хорошо знаю. Он тоже будет в Корее. Может даже получиться так, что мы с ним встретимся на одном из этапов. Система у нас рейтинговая, поэтому возможно высчитать жеребьевку, заранее узнать с кем встречусь. Я занимаю 13-е место в мировом топе», - рассказывает Смайыл Дуйсебай.

Напомним, мировое первенство таэквондо пройдет с 24 по 30 июня на этот раз в городе Муджу, что в Южной Корее. В соревновании примут участие более 2000 спортсменов из 206 стран. На предыдущих чемпионатах мира, казахи 6 раз завоевывали бронзу.