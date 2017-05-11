В Москве обсудили инвестиционные проекты

В Торгово-промышленной палате России прошел очередной круглый стол.

Его тема звучала так: «Реализация инвестиционных проектов как эффективный механизм формирования инфраструктуры городских агломераций: взаимодействие власти и частного инвестора».

Участники обсудили вопросы вложения инвестиций в проекты развития сегментов московской инфраструктуры. Эксперты говорили о реализации инвестиционных проектов в России и Европе. Выступил руководитель одного из направлений в Городском агентстве управления инвестициями Артем Барашев. Он рассказал приоритетных инвестпроектах Москвы.

«Москва – это один из лидеров по развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата. В 2011-2016 годах рост инвестиций в основной капитал составил 55,8 процентов. Работа ведется сразу по целому ряду направлений, в том числе по развитию городской инфраструктуры и созданию условий для бизнеса».