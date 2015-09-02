|
Алексей Мирный
13 Июня, 2017 17:08
Численность зарегистрированных безработных снизилась на 1,2 %
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.
Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда субъектов Российской Федерации.
Он основывается на официальной информации, которую представляют работодатели в органы службы занятости.
«С 31 мая по 7 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2 % и составила 838 371 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 003 672 человека. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Ивановской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Республике Крым и городе Севастополе», - отмечается в релизе министерства.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт