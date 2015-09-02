Численность зарегистрированных безработных снизилась на 1,2 %

Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда субъектов Российской Федерации.

Он основывается на официальной информации, которую представляют работодатели в органы службы занятости.

«С 31 мая по 7 июня 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,2 % и составила 838 371 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 003 672 человека. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Ивановской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Республике Крым и городе Севастополе», - отмечается в релизе министерства.