В аэропортах заработали пункты техподдержки паспортов болельщиков

Минсвязи России сообщает о том, что в пунктах пропуска в аэропортах городов-организаторов Кубка конфедераций FIFA 2017 года, работают пункты технической поддержки паспортов болельщиков.

Пункты технической поддержки расположены в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также Пулково (Санкт-Петербург), аэропортах Сочи и Казани.

«В этих пунктах иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае утери или порчи, а затем пройти пограничный контроль, предъявив паспорт болельщика», - заявил Андрей Романков заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России.