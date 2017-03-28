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Алексей Мирный
13 Июня, 2017 15:03
В аэропортах заработали пункты техподдержки паспортов болельщиков
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.
Минсвязи России сообщает о том, что в пунктах пропуска в аэропортах городов-организаторов Кубка конфедераций FIFA 2017 года, работают пункты технической поддержки паспортов болельщиков.
Пункты технической поддержки расположены в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, а также Пулково (Санкт-Петербург), аэропортах Сочи и Казани.
«В этих пунктах иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае утери или порчи, а затем пройти пограничный контроль, предъявив паспорт болельщика», - заявил Андрей Романков заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России.
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