В Самаре сняли остросюжетный триллер

Киностудия «Три товарища», а также сценаристы из Южно-Сахалинска и московский режиссер сняли в Самаре новый триллер.

Премьера короткометражного фильма «Представь, что ты машинист» состоится 19 июня.

«Сценарий короткометражки выиграл премию в прошлом году на фестивале киностудии. Под впечатлением от истории про молодого писателя, неожиданно оказавшегося персонажем собственной недописанной книги, киностудия приступила к поискам режиссера. Им стал москвич Тэмо Эсадзе, известный по телевизионным фильмам «Две зимы и три лета», «Время для двоих». Главные роли исполнили актеры Самарского академического театра: Денис Евневич, Максим Горюшкин, Владимир Сапрыкин, Наталья Ионова и Нина Лоленко. Основные кадры были сняты Крутых Ключах», - отмечается в проспектах к фильму.