В Перми составлен рейтинг жилья

В рамках исследования «Рынок жилой недвижимости бизнес- и элитного классов Российской Федерации», составлен рейтинг лучших девелоперских проектов Перми.

В список участников вошло 15 жилых комплексов бизнес- и элитного классов, представляющих «авангард» регионального рынка недвижимости.

Пермь является одним из наиболее развитых рынков «дорогого» жилья и входит в ТОП-20 максимально привлекательных для девелопмента городов европейской части России. Город представляет интерес для крупнейших российских девелоперских компаний и обладает благоприятными перспективами дальнейшего развития рынка жилья.

Еще несколько лет назад лучшие дома Перми можно было назвать лишь «объектами повышенной комфортности», но никак не бизнес- или элитными. Структурные изменения на рынке и возросшая конкуренция за последние годы позволили говорить о появлении объектов, которые полностью или с небольшими поправками можно причислить к тому или другому классу. Сегодня эти сегменты представлены 15-ю девелоперскими проектами, общее количество квартир в которых составляет 1927 ед. Средневзвешенная стоимость 1 кв. м жилых площадей в этих комплексах на первый квартал 2017 г. в бизнес-классе составляет 70 805 руб., в элитном классе – 101 631 руб.

Рейтинг составлен в мае 2017 г. на основании 50 технических, качественных и потребительских характеристик высококлассных новостроек г. Пермь с целью выявления объектов, максимально соответствующих стандартам недвижимости бизнес- и элитного классов. Сравнение жилых домов основано на их ранжировании по местоположению, степени готовности, технологиям строительства, безопасности, характеристикам жилой составляющей, технологическому и инженерному оснащению, инфраструктуре и благоустройству общественного пространства. Параметры ранжирования включили в себя: качество строительных материалов, архитектурный стиль, отделка и меблировка мест общего пользования, количество квартир на площадке, уровень обеспеченности квартир лифтами, функциональность планировочных решений, наличие системы «Умный дом», благоустройство придомовых территорий и еще 42 параметра.