В Челябинске транспортная полиция борется с алкоголиками и хулиганами

На праздниках в Челябинске транспортная полиция была загружена работой.

В период с 10 по 12 июня сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте было составлено 104 протокола за административные правонарушения.

За нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков полицейскими было составлено 33 протокола, за мелкое хулиганство - 12 протоколов.

Так, 10 июня 2017 года в ходе сопровождения пассажирского поезда сообщением «Москва – Караганда» сотрудники транспортной полиции установили и задержали 39-летнего жителя города Рудный (Республика Казахстан). Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе проводников и другим пассажирам. В отношении нарушителя сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Златоуст был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В дальнейшем проезде данному пассажиру было отказано.