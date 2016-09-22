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Алексей Мирный
13 Июня, 2017 12:02
В Екатеринбурге правоохранители выдворили незаконных мигрантов из страны
Екатеринбург, 13 Июня - DIXINEWS.
Судебные приставы Екатеринбурга за одни сутки проводили более тридцати гостей Российской Федерации, незаконно пребывавших в нашей стране.
Об этом сообщается в пресс-релизе УФССП России по Свердловской области
21 гражданин Узбекистана, 6 граждан Таджикистана, 2 азербайджанцев и 2 киргизов незаконно пребывали на территории Российской Федерации. Нарушение режима выразилось в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в России.
«Все граждане по решению суда были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Каждому из них было назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей и выдворения за пределы РФ.», - отмечается в релизе
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