Бизнес

Алексей Мирный
12 Июня, 2017 21:03

Пансионат «Парус» в Подмосковье выставлен на аукцион

Пансионат «Парус» в Подмосковье.
Источник фото: sockurorty.ru
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.

100 % от доли в капитале компании «Пансионат «Парус», который расположен в Рузском районе, был выставлен на аукцион властями города Москвы.

Организатором данного аукциона выступил Департамент по конкурентной политике города Москвы.

«Имущество находится в хозяйственном ведении ГУП «РЭМ». Пансионат расположен в деревне Нововолково на берегу реки Озерна. Общая площадь объектов недвижимости составляет 3,2 тысяч квадратных метров. Также организация арендует земельный участок площадью 11,6 гектаров. В состав лота входят два спальных корпуса, лечебный и административный корпуса, водолечебница, гараж, технические сооружения. Есть также свой яхтклуб и чайный домик. Часть здания находится в залоге по договорам об ипотеке. Начальная цена данного лота составляет ровно 80 миллионов рублей», - сообщается в релизе Депатамента.

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