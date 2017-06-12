Пансионат «Парус» в Подмосковье выставлен на аукцион

100 % от доли в капитале компании «Пансионат «Парус», который расположен в Рузском районе, был выставлен на аукцион властями города Москвы.

Организатором данного аукциона выступил Департамент по конкурентной политике города Москвы.

«Имущество находится в хозяйственном ведении ГУП «РЭМ». Пансионат расположен в деревне Нововолково на берегу реки Озерна. Общая площадь объектов недвижимости составляет 3,2 тысяч квадратных метров. Также организация арендует земельный участок площадью 11,6 гектаров. В состав лота входят два спальных корпуса, лечебный и административный корпуса, водолечебница, гараж, технические сооружения. Есть также свой яхтклуб и чайный домик. Часть здания находится в залоге по договорам об ипотеке. Начальная цена данного лота составляет ровно 80 миллионов рублей», - сообщается в релизе Депатамента.