Жители Подмосковья чаще посещают сайты знакомств чем в других регионах

Специалисты одной из социальных сетей провели специальное исследование, в котором выявилось на сколько часто жители России посещают сайты знакомств и сколько времени там проводят.

Исследования показали, что жители Бронниц, что в Московской области, проводят на сайтах знакомств больше всех времени. В среднем более 15 минут в сутки они проводят на таких сайтах.

На втором месте жители города Кропоткин (Краснодарский край), третье – город Ефремов (Тульская область). А вообще в первую десятку вошло целых пять подмосковных городов, это: Домодедово, Реутов, Пушкино и Королев.

«Исследование показало, что данные зависят от пола посетителя. Женщины в среднем проводят больше времени на сайтах знакомств - 9:07 минут, мужчины - 8:55», - отмечается в релизе.