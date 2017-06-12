В праздновании Дня России в Москве участвует около 2,5 млн человек

Как известно, сегодня 12 июня вся страна празднует День России.

В этот день традиционно собираются массовые гуляния и проводятся различные праздничные мероприятия, в столице они приобретают самый большой размах.

«В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 2,5 миллиона человек. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан», - рассказали в пресс-службе ГУМВД по городу Москве.