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Алексей Мирный
12 Июня, 2017 18:09
В праздновании Дня России в Москве участвует около 2,5 млн человек
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.
Как известно, сегодня 12 июня вся страна празднует День России.
В этот день традиционно собираются массовые гуляния и проводятся различные праздничные мероприятия, в столице они приобретают самый большой размах.
«В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 2,5 миллиона человек. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан», - рассказали в пресс-службе ГУМВД по городу Москве.
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