В Москве пресекли попытку несанкционированного митинга и вновь задержали Навального

В центре столицы на время перекрыли Тверскую улицу для пешеходов, так как на неё вышли люди с плакатами и политическими лозунгами.

В то же время на проспекте Сахарова, митинг, организованный Алексеем Навальным, был санкционирован и на него прошло около 100 человек.

«Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги. Сам Навальный, призывавший своих сторонников выйти на Тверскую улицу вместо проспекта Сахарова, где власти разрешили провести акцию, был задержан в подъезде своего дома», - рассказал Владимир Черников - глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.