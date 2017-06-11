Рекламное агентство «Аура» работает в условиях меняющегося рынка

Не так давно стало известно, что компания Google намерена ввести платную возможность отключения рекламы в своих браузерах, что может значительно повлиять на весь электронный бизнес.

Об этом информационное агентство DixiNews пообщалось со специалистами по маркетингу и развитию с отечественной рекламной фирмой «Аура».

«Мы планируем уже в следующем году ввести новую платную услугу в браузер Chrome, благодаря которой пользователи смогут избавиться от назойливой рекламы в интернете. Функция будет доступна после запуска Google Contributor, который и будет снимать с пользователей абонентскую плату за возможность видеть меньше рекламы», - сообщил старший вице-президент компании Google по рекламе и коммерции Шридхар Рамасвами.

Специалисты рекламного агентства «Аура» отметили, что подобные меры давно предпринимались другими сторонними разработчиками, как на платной, так и на бесплатной основе. Причём в самых различных браузерах. Существуют уже сейчас много надстроек и специальных приложений, блокирующих навязчивую баннерную интернет рекламу.

Такая реклама, кроме того, что раздражает пользователей, очень садит производительность персонального компьютера и «съедает» трафик, что представляет большую проблему при тарифах с лимитированным трафиком. В таком случае действительно немаловажно установить рекламный фильтр или фаэрвол, чтоб сэкономить деньги.

«Однако реальность такова, что полностью устранить рекламу практически невозможно. В основном, потому, что это не выгодно для тех, кто создаёт весь интернет контент и саму структуру глобальной сети.

Выход, который позволит всем оставаться в выгодном положении прост. Создавать рекламу нужно грамотно и отправлять её только в те социологические выборки, то есть, тем людям, у которых она будет потенциально востребована, так, к примеру, делаем мы», - отмечает менеджер отдела интернет-рекламы агентства «Аура» Татьяна Лисина.