Бизнес

Алексей Мирный
5 Июля, 2017 13:57

Рекламное агентство «Аура» работает в условиях меняющегося рынка

Сеть Интернет.
Источник фото: dixinews.ru
#Аура

#интернет

#агентство
Ижевск, 05 Июля - DIXINEWS.

Не так давно стало известно, что компания Google намерена ввести платную возможность отключения рекламы в своих браузерах, что может значительно повлиять на весь электронный бизнес.

Об этом информационное агентство DixiNews пообщалось со специалистами по маркетингу и развитию с отечественной рекламной фирмой «Аура».

«Мы планируем уже в следующем году ввести новую платную услугу в браузер Chrome, благодаря которой пользователи смогут избавиться от назойливой рекламы в интернете. Функция будет доступна после запуска Google Contributor, который и будет снимать с пользователей абонентскую плату за возможность видеть меньше рекламы», - сообщил старший вице-президент компании Google по рекламе и коммерции Шридхар Рамасвами.

Специалисты рекламного агентства «Аура» отметили, что подобные меры давно предпринимались другими сторонними разработчиками, как на платной, так и на бесплатной основе. Причём в самых различных браузерах. Существуют уже сейчас много надстроек и специальных приложений, блокирующих навязчивую баннерную интернет рекламу.

Такая реклама, кроме того, что раздражает пользователей, очень садит производительность персонального компьютера и «съедает» трафик, что представляет большую проблему при тарифах с лимитированным трафиком. В таком случае действительно немаловажно установить рекламный фильтр или фаэрвол, чтоб сэкономить деньги.

«Однако реальность такова, что полностью устранить рекламу практически невозможно. В основном, потому, что это не выгодно для тех, кто создаёт весь интернет контент и саму структуру глобальной сети.

Выход, который позволит всем оставаться в выгодном положении прост. Создавать рекламу нужно грамотно и отправлять её только в те социологические выборки, то есть, тем людям, у которых она будет потенциально востребована, так, к примеру, делаем мы», - отмечает менеджер отдела интернет-рекламы агентства «Аура» Татьяна Лисина.

Материал размещен на правах рекламы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Ранее по теме:
Рекламное агентство «Аура» развивает услуги в сфере медиа
Рекламное агентство «Аура» захватывает Интернет
Рекламное агентство «Аура» отметит 10-летний юбилей
В этом разделе:
Компания «ИнфоМед» - лидер поставок медицинского оборудования
Только 67,9% предприятий Ростова вышли на рентабельность
Пансионат «Парус» в Подмосковье выставлен на аукцион

Пьяный полицейский сбил пенсионерку: возбуждено уголовное дело
На смену жаре на Кубани придут ливни и грозы
"Химическое шоу" началось параллельно с новым раундом переговоров в Астане
«Умная» улица в Лондоне: экология и шопинг
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Темп прироста инфляции в Москве снизился до 5,1 %
Москва, 05 Июля, 18:50.
В 2017 году зарплаты в Москве растут быстрее, чем в среднем по России
Нижний Новгород, 05 Июля, 15:51.
Британская делегация высоко оценила готовность Нижегородской области к ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 05 Июля, 15:42.
Под Питером сошел с рельсов поезд (Срочно)
Москва, 05 Июля, 14:10.
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
Ижевск, 05 Июля, 13:57.
Рекламное агентство «Аура» работает в условиях меняющегося рынка
Москва, 05 Июля, 12:07.
Американская баллистическая ракета Minuteman III почти 50 лет на вооружении
Россия, Москва, 05 Июля, 11:31.
«Интермаш» получит 235 млн рублей на развитие импортозамещающего производства
Красноярск, 05 Июля, 11:17.
В Красноярске стартовали работы по реставрации Центрального стадиона
Воронеж, 05 Июля, 08:06.
Проезд в Воронеже подорожает до 17 рублей
Челябинск, 05 Июля, 06:30.
Стройотряды Челябинской области отправились на всероссийскую стройку «Космодром «Восточный»
Россия, Москва, 04 Июля, 20:17.
На «дальневосточных гектарах» будут развивать кооперацию
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт