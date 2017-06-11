|
Алексей Мирный
11 Июня, 2017 13:06
В Новой Москве погибла внучка Никиты Хрущева
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
По предварительным данным, она попала под электричку.
Юлия Хрущева, которой было 77 лет, оступившись и упала с платформы вокзала под прибывающий электропоезд.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник «Эхо Москвы», это произошло ещё утром 11 июня еа станции Мичуринец Киевского направления.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт