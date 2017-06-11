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Алексей Мирный
11 Июня, 2017 13:06

В Новой Москве погибла внучка Никиты Хрущева

Никита Хрущёв.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.

По предварительным данным, она попала под электричку.

Юлия Хрущева, которой было 77 лет, оступившись и упала с платформы вокзала под прибывающий электропоезд.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник «Эхо Москвы», это произошло ещё утром 11 июня еа станции Мичуринец Киевского направления.

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