В Новой Москве погибла внучка Никиты Хрущева

По предварительным данным, она попала под электричку.

Юлия Хрущева, которой было 77 лет, оступившись и упала с платформы вокзала под прибывающий электропоезд.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник «Эхо Москвы», это произошло ещё утром 11 июня еа станции Мичуринец Киевского направления.