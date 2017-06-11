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Алексей Мирный
11 Июня, 2017 12:07

В Москве сейчас проходит очередной «Красочный забег»

«Красочный забег» в Москве.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.

Уже 5-й по счету «Красочный забег» проходит в данное время в столице.

Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками.

«Забег проходит на дистанцию вышли тысячи людей. Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками. Атмосфера праздника и веселья с каждым разом привлекает всё больше участников. Среди них любители, профессиональные спортсмены, артисты. Самым быстрым полагаются ценные призы», - отмечают организаторы.

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