В Москве сейчас проходит очередной «Красочный забег»

Уже 5-й по счету «Красочный забег» проходит в данное время в столице.

Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками.

«Забег проходит на дистанцию вышли тысячи людей. Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками. Атмосфера праздника и веселья с каждым разом привлекает всё больше участников. Среди них любители, профессиональные спортсмены, артисты. Самым быстрым полагаются ценные призы», - отмечают организаторы.