|
Алексей Мирный
11 Июня, 2017 12:07
В Москве сейчас проходит очередной «Красочный забег»
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Уже 5-й по счету «Красочный забег» проходит в данное время в столице.
Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками.
«Забег проходит на дистанцию вышли тысячи людей. Маршрут вокруг комплекса «Лужники» поделен на несколько отрезков, на каждом из которых бегунов осыпают разноцветными порошками. Атмосфера праздника и веселья с каждым разом привлекает всё больше участников. Среди них любители, профессиональные спортсмены, артисты. Самым быстрым полагаются ценные призы», - отмечают организаторы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт