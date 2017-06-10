Общество

Алексей Мирный
10 Июня, 2017 18:09

МГУ им. Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

95-е место в новом мировом рейтинге вузов QS World University Rankings занял МГУ имени М.В.Ломоносова, поднявшись сразу на 13 пунктов.

Сейчас он единственный вуз в России, который выполнил задачу Владимира Путина по вхождению к 2010 году отечественных учебных заведений в число сотни лучших вузов мира.

«МГУ улучшил свои позиции, мы входим в топ-сто. На самом деле, мы входим в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать все университеты мира. Я отношу этот успех к работе коллектива, профессоров, преподавателей Московского университета. Служение обществу - миссия университета наряду с образованием и научной работой, которая так свойственна университету», – отметил Ректор МГУ Виктор Садовничий.

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