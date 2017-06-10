Общество

Алексей Мирный
10 Июня, 2017 16:14

В Москве льготникам бесплатно выдадут авиабилеты и деньги на лечение

Центр помощи детям инвалидам.
Источник фото: infinica.ru
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы опубликовал информацию о том, что проводится проводятся конкурс по оформлению бесплатных авиабилетов для льготных категорий граждан для поездок к месту лечения и обратно.

Также предусмотрена единовременная материальная помощь.

«В период отсутствия государственного контракта лицам из числа инвалидов 1 группы и семей с детьми-инвалидами возможно возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом по путевкам, выданным органами социальной защиты населения, в упреждающем порядке. Оплата будет производиться органами социальной защиты населения по месту жительства», - отмечается на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

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