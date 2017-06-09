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Алексей Мирный
9 Июня, 2017 22:02
Пять кинотеатров в Москве будут реконструированы
Москва, 09 Июня - DIXINEWS.
Всё это кинотеатры советской постройки: «Эльбрус», «Байконур», «Марс», «Планета» и «Патриот» - они теперь станут многофункциональными центрами.
Об этом сообщил сегодня Сергей Кузнецов - главный архитектор Москвы.
«Москомархтектура согласовала архитектурно-градостроительные решения проектов реконструкции кинотеатров. Здания перестроят на основе концепции, разработанной британским архитектурным бюро. Все кинотеатры имеют схожие архитектурные решения: просторное фойе с широким витражным остеклением в высоту двух этажей, обтекаемый фасад из керамических панелей, медиаэкраны и вечернюю подсветку», - рассказал Кузнецов.
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