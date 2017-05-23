В Общественной палате рассмотрят использование ИТ в образовании

13 июня в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему «Педагогический контекст использования информационных технологий в оценке учебных достижений в образовательной организации».

Организатор мероприятия Комиссия ОП РФ по развитию науки и образования. Модератором выступит председатель Комиссии ОП РФ Александр Русаков.

Участники смогут обсудить электронные дневники как способ повышения качества образования и профилактику перегрузки школьников, преодоление субъективности в оценивании достижений. Здесь обсудят создание условий использования временного ресурса обучающихся. Будут предложены обязательные технические требования, предъявляемые к электронным дневникам.

В мероприятии примут участие: директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ Павел Сергоманов, директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России Михаил Попов, генеральный директор ООО «Лаборатория знаний» Александр Макаров и другие эксперты.