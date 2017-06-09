Статус резидента свободного порта Владивосток получили инвесторы на дальневосточном МедиаСаммите

В рамках дальневосточного МедиаСаммита Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 5 млрд рублей.

В рамках дальневосточного МедиаСаммита Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 5 млрд рублей.

Благодаря подписанным соглашениям компании получили статус резидента свободного порта Владивосток и возможность реализации инвестиционных проектов с применением преференций особого правового режима, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В статусе резидента свободного порта Владивосток «Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА» планирует реализацию проекта по строительству двух современных жилых комплексов «Премьер» и «Высота» с квартирами свободной планировки, офисными помещениями, подземным паркингом и спортклубом во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составит более 2 млрд рублей. Реализация проекта начнется в 2017 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 год.

«Наличие налоговых преференций резидента свободного порта Владивосток является экономически эффективной мерой поддержки, которая значительно влияет на экономические показатели эффективности проекта. Благодаря преференциям эффективность проекта возрастает», - отмечает директор компании «ИСК Система» Наталья Целуйко.

Другой проект компании – «Комкон-2». Инвестор планирует строительство многофункционального 26-этажного общественно-делового центра во Владивостоке. Общий объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит 2,4 млрд рублей, планируется создание 22 рабочих мест резидента и более 1000 сопутствующих.

Комплекс общей площадью более 50 тыс. кв.м представит собой: административный блок - бизнес-центр класса «А», торговые площади и крытую многоярусную автостоянку вместимостью на 393 автомобиля.

Проект будет реализован в несколько этапов. К подготовительным и строительным работам инвестор приступит в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года.

Как отмечает директор ООО «Комкон-2» Алексей Сарана, официальный статус резидента свободного порта Владивосток позволит компании получить особые преференции, такие как снижение общих страховых взносов и размера налогов, беспошлинный и безналоговый режим и другие преимущества. «Благодаря этому мы имеем возможность реализовать проект в непростых экономических условиях», - добавляет он.

Реализация инвестиционного проекта компании «Светлый» заключается в создании фабрики по производству кожи высокой степени обработки, готовой для производства потребительских товаров в Надеждинском районе Приморского края. Проект реализуется с привлечением иностранных инвестиций со стороны Китая. Общий объем капиталовложений в проект составит более 269 млн рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта резидент намерен, в том числе, воспользоваться такой преференцией как применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Развитие проекта будет происходить по таким направлениям, как производство обуви и выращивание крупного рогатого скота. Запуск проекта запланирован на 2020 год. Реализация проекта позволит создать 500 рабочих мест.

Генеральный директор компании «Светлый» Александр Лопатников отмечает значимость для региона кожевенного производства, на восстановление которого компания нацелена в первые годы своей работы. «В наших планах привлечь на предприятие местных жителей, передать им знания и навыки, а также применить преференцию по привлечению иностранной рабочей силы без квот», - говорит он. Компания «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» («СЛПК-Групп»), резидент свободного порта Владивосток, планирует создание комплекса перерабатывающих производств по таким направлениям, как лесо- и камнепереработка в городе Спасск-Дальний Приморского края.

Объем капиталовложений в проект составит более 400 млн рублей. Запланировано создать 120 рабочих мест.

Комплекс будет создан на территории бывшего завода железно-бетонных конструкций, где планируется новое строительство и реконструкция существующих зданий. В рамках проекта на площади 30 тыс кв. м. инвестор намерен возвести необходимые производственные сооружения. Реализация проекта начнется в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

«С запуском комплекса лесо- и камнепереработки на территории Приморского края в г. Спасск-Дальний появится серьезный поставщик, обеспечивающий стабильный спрос на данную продукцию на внутреннем и внешнем рынках», - говорит генеральный директор компании «СЛПК-Групп» Максим Пустовойт.

«Новые производства на территории свободного порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача Корпорации – оказывать содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 364 заявки на общую сумму инвестиций более 362 млрд рублей и перспективой создать более 34 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами свободного порта являются 206 компаний с объемом инвестиций на сумму более 278 млрд рублей и перспективой создать более 26 тысяч рабочих мест.