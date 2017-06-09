Экономика

Елена Малкова
9 Июня, 2017 12:30

Челябинская область поделилась опытом импортозамещения программного обеспечения

IX Международный IT-Форум с участием стран ШОС и БРИКС.
Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 09 Июня - DIXINEWS.

В Ханты-Мансийске прошел IX Международный IT-Форум с участием стран ШОС и БРИКС. В рамках форума состоялось рабочее совещание под председательством полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

С докладом об импортозамещении программного обеспечения в госорганах выступил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных технологий и связи.

По словам заместителя губернатора, в регионе осуществляется поэтапный переход на использование российского программного обеспечения в соответствии с принятым на региональном уровне планом мероприятий.

Первый этап подразумевает переход на российское программное обеспечение с использованием существующей операционной системы Windows. Следующий шаг - установка отечественной операционной системы «Астра Линукс», которая внесена в реестр Минкомсвязи России. При этом, учитывая несовместимость некоторых программ с «Астра Линукс», на компьютерах будет использоваться система виртуализации, которая позволит запускать указанные программы. В рамках третьего этапа планируется выполнить полный переход на использование российских программ.

Стоит отметить, что в Челябинской области было проведено обследование программного обеспечения на компьютерах и серверах органов власти, в региональном министерстве информационных технологий и связи на 90% компьютеров выполнен переход на использование отечественного программного обеспечения. Во всех госорганах централизованно развернута российская антивирусная система для компьютеров и серверов.

Стоит отметить, что при реализации плана импортозамещения регион столкнулся с рядом проблем: это отсутствие качественных российских аналогов зарубежного программного обеспечения, дороговизна российских аналогов и большие затраты на техподдержку отечественных программ и другие.

«Несмотря на все это, работа по импортозамещению программного обеспечения в Челябинской области ведется, план будет исполнен в установленные сроки», – сообщил Сергей Шаль.

В IX Международном IT-форуме в Югре приняли участие полномочный представитель Президента России в УФО Игорь Холманских, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, представители 44 субъектов РФ и 46 стран мира. Среди представителей зарубежных государств - консулы Франции, Африки, Армении, Китая, Индии, Мадагаскара, республики Бенин, главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других стран. От Челябинской области в форуме приняли участие заместитель губернатора Сергей Шаль и начальник управления технического развития министерства информационных технологий и связи региона Константин Макаренко.

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