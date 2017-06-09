Экономика

Елена Малкова
9 Июня, 2017 10:35

Новую экономическую политику России на Дальнем Востоке обсудили на МедиаСаммите

Пленарная дискуссия «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги».
Источник фото: minvr.ru
Владивосток, 09 Июня - DIXINEWS.

Пленарная дискуссия «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» стала основным мероприятием МедиаСаммита, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и генеральный директор ООО «УК «Колмар» (резидент ТОР «Южная Якутия») Сергей Цивилев приня​ли участие в пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» в рамках МедиаСаммита, который проходит в эти дни во Владивостоке.

«Создана новая оболочка для развития Дальнего Востока, но этого совершенно недостаточно, чтобы он развивался. Дальний Восток, как и любая другая территория может развиваться только в одном случае - когда в это верят люди, когда поверят инвесторы, когда будут строить новые предприятия, когда люди будут понимать, что они своей работой делают край лучше», - сказал Юрий Трутнев.

Говоря о первых итогах развития макрорегиона посредством новых механизмов, глава Минвостокразвития Александр Галушка подчеркнул, что за последние два года была проделана огромная работа.

«Принято 14 принципиально новых федеральных законов, причем семь из них принято за прошедший год. Это такие сложные, в полном смысле новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток, «дальневосточном гектаре», снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток. На Дальнем Востоке стали воплощаться решения, которых он ждал десятилетиями. Очень важно, что большая часть этих законов заработала уже сейчас и мы видим первые результаты», - сказал Александр Галушка.

Благодаря новым инструментам на Дальний Восток уже привлечено более 2,3 трлн рублей прямых инвестиций. 2,2 трлн рублей из них – частные инвестиции. 611 новых инвестпроектов позволят до 2025 года запустить новые заводы и предприятия, где будут трудоустроены 100 тысяч человек.

«Уже до конца этого года с накопленным итогом откроется 85 новых предприятий, с объемом фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысячами новых рабочих мест», - сказал Александр Галушка.

Модератором пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» выступил ведущий телеканала «Россия» Алексей Бобровский

Напомним, в этом году дальневосточный медиасаммит проходит во Владивостоке под знаком развития макрорегиона. В мероприятии принимают участие вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и четырёх институтов развития: Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонда развития Дальнего Востока.

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