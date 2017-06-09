Общество

Елена Малкова
9 Июня, 2017 05:05

Александр Галушка встретился с организаторами фестиваля «Человек и море»

Александр Галушка встретился с организаторами фестиваля "Человек и море".
Источник фото: minvr.ru
Владивосток, 09 Июня - DIXINEWS.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на полях дальневосточного МедиаСаммита, который проходит 8-10 июня во Владивостоке, встретился с жюри и организаторами XIII международного фестиваля телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море».

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В фестивале участвуют работы из разных регионов России, а также из Индии, Испании, Австрии и Узбекистана. Это работы как профессиональных команд, так и любителей.

Организаторы фестиваля рассказали главе Минвостокразвития России о представленных на фестивале работах, об интересе зрителей к мероприятию, о возрастающем в мире спросе на авторское документальное кино, а также о планах по созданию серии документальных фильмов, посвященных истории освоения Дальнего Востока и выдающихся личностях.

«Здесь столько всего интересного произошло! Есть интерес развивать на Дальнем Востоке документалистику, рассказать про историю этого региона в драмах, людях, контактах с внешним миром», - выступил с предложением председатель жюри фестиваля Леонид Млечин.

Организаторы фестиваля предложили главе Минвостокразвития России использовать «Человек и море» как проект, продвигающий Дальний Восток на федеральном и международном уровне.

«Наш фестиваль давно вышел за рамки журналистской сферы. Фестиваль может стать хорошим инструментом продвижения атмосферы жизни на Дальнем Востоке, как в западных регионах нашей страны, так и в соседних странах», - пояснил заместитель руководителя службы информационных программ ГТРК «Владивосток» Сергей Землянский.

Александр Галушка отметил, что наряду с механизмами и инструментами экономического развития Дальнего Востока, крайне необходимы меры по интеллектуальному и культурному развитию региона и дальневосточников.

«Дальний Восток – край красивый, богатый, замечательный, уникальный и удивительный. Здесь очень о многом можно писать и рассказывать», - подчеркнул Александр Галушка.

Глава Минвостокразвития России рассказал о реализуемых в субъектах ДФО культурных проектах. Это театральные постановки «Крейсера» в Приморском крае, «Юнги Северного флота» в Магаданской области, спектакль про крепость Албазино в Амурской области. Готовятся постановки на Камчатке, в Якутии и Хабаровском крае.

Александр Галушка также сообщил, что в «дальневосточные разделы» 28 госпрограмм заложены меры по ускоренному развитию Дальнего Востока. В их числе и государственная программа по развитию культуры.

«Мы такой раздел по развитию культуры именно на Дальнем Востоке подготовим, где учтем, в том числе, и ваши предложения», - заявил Александр Галушка.

Отметим, организаторами фестиваля телевизионной документалистики «Человек и море» выступают ГТРК «Владивосток», Администрация Приморского края и Приморское отделение Союза журналистов России.

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