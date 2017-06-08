Общество

Елена Малкова
8 Июня, 2017 18:04

В Уфе стартовал форум «Космическая деятельность в регионах РФ»

В Уфе начал работу форум «Космическая деятельность в регионах РФ».
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 08 Июня - DIXINEWS.

8 июня в Уфе начал работу форум «Космическая деятельность в регионах РФ: результаты использования и перспективы развития». Организаторы – АО «Российские космические системы» и башкирский оператор «Транспортный навигационный центр».

Космический форум собрал более ста участников, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Ространснадзора, лидеров рынка телекоммуникационных услуг, отечественных разработчиков оборудования и программного обеспечения, юридических консультантов в сфере исполнения российского законодательства.

В открытии форума приняли участие заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов, заместители Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ильяс Муниров и Ирек Мухаметдинов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Глава администрации Уфы в своем выступлении отметил, что в этом году во время весеннего половодья в столице республики проводилась работа по космическому мониторингу зон подтоплений и затоплений.

- Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что глобальные навигационные спутниковые системы становятся важным элементом городской инфраструктуры, - сообщил Ирек Ялалов.

По его словам, активное внедрение спутниковых коммуникаций на базе ГЛОНАСС позволяет эффективно организовывать работу различных видов транспорта, комплексно решать задачи безопасности транспортных перевозок.

В столице республики за последние несколько лет система ГЛОНАСС активно вводится в жилищно-коммунальном хозяйстве и пассажирском автотранспорте.

Участники форума за два дня обсудят нормативные, организационные и финансовые вопросы использования результатов космической деятельности в сельском и лесном хозяйствах, здравоохранении, на транспорте и дорожном хозяйстве, строительстве и градостроительстве, горнодобывающей промышленности, топливно-энергетическом комплексе, деятельности правоохранительных и спецслужб.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
ОмГТУ улучшил результат в Национальном рейтинге университетов России
В Москве построят крупнейший в мире парк «Остров Мечты»
Опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов России

Прокурор требует для лжеэкстрасенсов, минимум, 4,5 года тюрьмы
Экс-директор ФБР заявил, что Трамп не был против расследования о РФ
Информационных провокаторов вычислят и накажут
Кеды баскетболиста Майкла Джордана, выставленные на аукцион
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе стартовал форум «Космическая деятельность в регионах РФ»
Россия, Москва, 08 Июня, 16:14.
Российские фильмы собрали в прокате за пять месяцев 6,34 млрд рублей
Ростов-на-Дону , 08 Июня, 11:42.
Четверо ростовских футболистов выступят в составе сборной на Кубке Конфедераций FIFA 2017
Санкт-Петербург, 08 Июня, 08:43.
Промышленность Санкт-Петербурга демонстрирует уверенный рост
Самара, 08 Июня, 07:44.
На официальном сайте администрации Самары появился раздел ЧМ-2018
Омск, 08 Июня, 06:51.
ОмГТУ улучшил результат в Национальном рейтинге университетов России
Москва, 07 Июня, 21:07.
В Москве построят крупнейший в мире парк «Остров Мечты»
Москва, 07 Июня, 19:33.
В Третьяковке откроется выставка «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»
Москва, 07 Июня, 16:09.
Опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов России
Чайковский, 07 Июня, 14:57.
Агрофирма «Мясо» успешно завершила посевные работы
Москва, 07 Июня, 14:08.
В «Сколково» готовы решить проблему рынка промышленных беспилотников
Казань, 07 Июня, 10:20.
В Казани частично закроется движение по Сибирскому тракту и улице Мира
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт