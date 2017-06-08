В Уфе стартовал форум «Космическая деятельность в регионах РФ»

В Уфе начал работу форум «Космическая деятельность в регионах РФ».

8 июня в Уфе начал работу форум «Космическая деятельность в регионах РФ: результаты использования и перспективы развития». Организаторы – АО «Российские космические системы» и башкирский оператор «Транспортный навигационный центр».

Космический форум собрал более ста участников, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Ространснадзора, лидеров рынка телекоммуникационных услуг, отечественных разработчиков оборудования и программного обеспечения, юридических консультантов в сфере исполнения российского законодательства.

В открытии форума приняли участие заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов, заместители Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ильяс Муниров и Ирек Мухаметдинов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Глава администрации Уфы в своем выступлении отметил, что в этом году во время весеннего половодья в столице республики проводилась работа по космическому мониторингу зон подтоплений и затоплений.

- Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что глобальные навигационные спутниковые системы становятся важным элементом городской инфраструктуры, - сообщил Ирек Ялалов.

По его словам, активное внедрение спутниковых коммуникаций на базе ГЛОНАСС позволяет эффективно организовывать работу различных видов транспорта, комплексно решать задачи безопасности транспортных перевозок.

В столице республики за последние несколько лет система ГЛОНАСС активно вводится в жилищно-коммунальном хозяйстве и пассажирском автотранспорте.

Участники форума за два дня обсудят нормативные, организационные и финансовые вопросы использования результатов космической деятельности в сельском и лесном хозяйствах, здравоохранении, на транспорте и дорожном хозяйстве, строительстве и градостроительстве, горнодобывающей промышленности, топливно-энергетическом комплексе, деятельности правоохранительных и спецслужб.