Культура

Елена Малкова
8 Июня, 2017 16:14

Российские фильмы собрали в прокате за пять месяцев 6,34 млрд рублей

Кинокассы.
Источник фото: Ipolk.ru
Россия, Москва, 08 Июня - DIXINEWS.

За пять месяцев 2017 года отечественные фильмы собрали в прокате рекордные 6,34 млрд рублей.

Кассовые сборы от проката российских кинолент по итогам 2016 года достигли 8,6 млрд рублей. Доля российского кино составляет 25,3%, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Топ-10 российских релизов 2017 года возглавил фильм Федора Бондарчука «Притяжение», созданного при поддержке Минкультуры России и собравшего в прокате более миллиарда рублей. Эту картину посмотрели около 4 миллионов зрителей. На втором месте - фильм Дмитрия Кисилева «Время первых», также получившая господдержку и собравшая около 600 миллионов рублей. Третью строчку заняла комедия Антона Федотова «Кухня. Последняя битва» - ее оценили порядка полутора миллионов человек, кассовые сборы от проката превысили 350 миллионов рублей.

В пятерку лидеров по кассовым сборам на 31 мая вошли «Защитники» Сарика Андреасяна и комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!» (кассовые сборы от каждой из кинокартин приближаются к отметке в 300 миллионов). Кинематографический роман о главном театре страны Валерия Тодоровского «Большой» посмотрели более миллиона зрителей, фильм заработал свыше 250 миллионов. Также в топ-10 вошли отечественный мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», фильм ужасов «Невеста» Святослава Подгаевского, комедия Романа Самгина «Везучий случай» и «Любовь с ограничениями» Дмитрия Тюрина.

В общей сложности аудитория десяти самых кассовых отечественных фильмов превысила 13,5 миллионов зрителей.

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