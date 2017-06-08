Спорт

Елена Малкова
8 Июня, 2017 11:42

Четверо ростовских футболистов выступят в составе сборной на Кубке Конфедераций FIFA 2017

Четверо донских футболистов вошли в состав сборной на Кубок Конфедераций FIFA 2017.
Источник фото: facebook.com/fifaconfederationscup
Ростов-на-Дону , 08 Июня - DIXINEWS.

Впервые за всю отечественную историю донского футбола сразу четверо игроков ростовской команды выступят в официальном турнире в составе национальной сборной страны.

Это защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, сообщает Управление информационной политики правительства Ростовской области.

Таким образом футбольный клуб «Ростов» стал вторым клубом страны по представительству в сборной своих игроков. Больше представил только чемпион страны московский «Спартак» - пять игроков. На третьем месте идут ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» - от них в сборной будут выступать по три игрока. «Зенит» и «Рубин» представлены двумя игроками, а тульский «Арсенал» - одним футболистом.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Соперниками российской сборной в группе «А» выступают команды Португалии, Новой Зеландии и Мексики.

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