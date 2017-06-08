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Елена Малкова
8 Июня, 2017 08:43
Промышленность Санкт-Петербурга демонстрирует уверенный рост
Санкт-Петербург, 08 Июня - DIXINEWS.
Вчера в Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко состоялось заседание Промышленного совета Санкт-Петербурга.
Губернатор отметил, что все последние годы правительство Санкт-Петербурга проводит политику сохранения и планомерного укрепления промышленного потенциала, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам Георгия Полтавченко, в 2011 и 2012 годах в Санкт-Петербурге было запущено по три новых производства, в 2014-м – 7, в 2015-м – 11, в 2016 – 12. Губернатор сообщил, что в этом году должно быть запущено более 20 новых производств.
«Сейчас, когда развитые страны начинают возрождать производства на своей территории, мы можем гордиться, что не пошли по пути деиндустриализации и офисной экономики, а напротив – защитили трехвековые трудовые традиции города на Неве», – сообщил Георгий Полтавченко.
По его словам, в Санкт-Петербурге доля промышленности является наибольшей в формировании доходной части бюджетов всех уровней и составляет более 45 %.
Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что уверенный рост промышленности задает темп всему посткризисному развитию города.
В 2016 году индекс промышленного производства по сравнению с 2015 годом составил 103,9%. Это почти в 4 раза лучше, чем в среднем по стране. За первые четыре месяца текущего года ИПП в северной столице увеличился на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вновь опередив общероссийский уровень (100,7%).
В первом квартале предприятия Петербурга отгрузили продукции на общую сумму 798,5 млрд рублей (на 12,2% больше, чем в прошлом году). Число работников увеличилось на 2,1% – до 348,2 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в промышленности в сравнении с первым кварталом прошлого года увеличилась на 9,2% и превышает на сегодняшний день 56 тысяч рублей.
В ходе заседания была рассмотрена эффективность работы по закупкам продукции местных предприятий для городского хозяйства. Как отметил Георгий Полтавченко, петербургская промышленность в 2016 году добилась серьезных успехов по импортозамещению в рамках городского заказа. Доля продукции отечественных производителей в заказах петербургских ГУПов составляет в настоящее время не менее 120 млрд рублей в общем объеме 200 млрд рублей. При этом треть всех госконтрактов приходится именно на продукцию городских предприятий.
Губернатор сообщил, что город и в дальнейшем будет приобретать инновационную продукцию товаропроизводителей Петербурга в рамках госзаказа, а также оказывать поддержку экспортоориентированным предприятиям для выхода на международные рынки.
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