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Елена Малкова
8 Июня, 2017 07:44
На официальном сайте администрации Самары появился раздел ЧМ-2018
Самара, 08 Июня - DIXINEWS.
На официальном сайте администрации Самары появился раздел, посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.
Самая актуальная информация, связанная с проведением мирового футбольного первенства в Самаре, будет публиковаться по адресу http://samara2018.samadm.ru, сообщает пресс-служба мэрии.
На сайте в разделе «Туристам» можно ознакомиться с информацией о достопримечательностях Самары. Кроме того, на сайте есть разделы «Стадион», «Послы» и другие полезные вкладки.
Посетители сайта могут познакомиться с расписанием игр Кубка Конфедераций FIFA и ЧМ-2018 и узнать, где можно купить билеты на предстоящие матчи.
В ленте новостей содержится самая актуальная информация о подготовке города к мировому первенству, строительстве объектов инфраструктуры, перекрытии дорог, работе Фестиваля болельщиков FIFA.
В оформлении сайта использована официальная символика и элементы фирменного стиля Самары как города – организатора Чемпионата мира по футболу.
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