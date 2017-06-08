На официальном сайте администрации Самары появился раздел ЧМ-2018

Участники волонтёрских программ Чемпионата мира по футболу посетили «Самара Арену»

На официальном сайте администрации Самары появился раздел, посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

Самая актуальная информация, связанная с проведением мирового футбольного первенства в Самаре, будет публиковаться по адресу http://samara2018.samadm.ru, сообщает пресс-служба мэрии.

На сайте в разделе «Туристам» можно ознакомиться с информацией о достопримечательностях Самары. Кроме того, на сайте есть разделы «Стадион», «Послы» и другие полезные вкладки.

Посетители сайта могут познакомиться с расписанием игр Кубка Конфедераций FIFA и ЧМ-2018 и узнать, где можно купить билеты на предстоящие матчи.

В ленте новостей содержится самая актуальная информация о подготовке города к мировому первенству, строительстве объектов инфраструктуры, перекрытии дорог, работе Фестиваля болельщиков FIFA.

В оформлении сайта использована официальная символика и элементы фирменного стиля Самары как города – организатора Чемпионата мира по футболу.