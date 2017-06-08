Общество

Елена Малкова
8 Июня, 2017 06:51

ОмГТУ улучшил результат в Национальном рейтинге университетов России

Омский государственный технический университет.
Источник фото: Ru.wikipedia.org
Омск, 08 Июня - DIXINEWS.

Самый лучший результат среди омских участников Национального рейтинга университетов России показал ОмГТУ: университет занял 46 место.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в прошлом году в аналогичном рейтинге ОмГТУ занимал 127-ю строку.

По сравнению с прошлым годом улучшил свои позиции в рейтинге и ОмГАУ имени П.А.Столыпина. В этом году университет занимает 151 место, год назад у вуза было 182 место. В Национальный рейтинг университетов России вошли еще три омских вуза. ОмГУ имени Ф.М.Достоевского занял в рейтинге 101 место. В 2016 году вуз был на 68-й строчке. СибАДИ оказался на 215 месте, в прошлом году вуз находился на 187-й строчке.

Лидеры рейтинга в 2017 году - МГУ им. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и СПбГУ. Среди вузов Сибири самый высокий результат - у Новосибирского национального исследовательского университета.

В Национальный рейтинг университетов России вошли 264 вуза.

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