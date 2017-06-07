В Москве построят крупнейший в мире парк «Остров Мечты»

Презентация крупнейшего в мире крытого тематического парка развлечений и первого в России городского курорта «Остров Мечты» состоится на международном конгрессе Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2017).

«Остров Мечты» строится в живописной Нагатинской пойме на юге столицы на территории площадью 100 га.

Он включает 27 аттракционов, концертный зал, кинотеатр, отель на 410 номеров, детскую яхтенную школу, рестораны и магазины. Благодаря стеклянному куполу парк станет всесезонным. Под крышей разместятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатр с 14 залами. В ландшафтном открытом парке расположатся спортивные площадки и два танцпола, открытый кинотеатр, амфитеатр и веревочный панда-парк.

Отдохнуть можно будет в тихом и спокойном природном парке с зеленым театром, панда-парком и спортивными площадками, которые максимально впишут в пейзаж.

Помимо колоссальных инвестиций в городскую инфраструктуру и развитие туристического бренда Москвы в «Острове Мечты» создадут более 7,5 тыс. рабочих мест. Будет восстановлен и заброшенный парк 60-летия Октября, а в строительстве применят самые современные технологии энергосбережения и безопасности. Парк «Остров Мечты» – масштабный социально значимый проект, который улучшит качество городской среды, туристический потенциал, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность Москвы на фоне зарубежных мегаполисов.

Презентация «Острова Мечты» пройдет на стенде № 8 на ВДНХ. Там можно будет ознакомиться со стилистикой проекта, макетом генерального плана и видеопрезентацией. Посетители стенда получат специальные сувениры с символикой парка.