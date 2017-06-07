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Алексей Мирный
7 Июня, 2017 19:33
В Третьяковке откроется выставка «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»
Москва, 07 Июня - DIXINEWS.
8 мая в Третьяковской галерее состоится церемония открытия выставки «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века».
В мероприятии примет участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Выставка продолжает цикл «Художник и время», посвященный истории русского рисунка XVIII - начала ХХ века. Этот период неразрывно связан с историей Императорской Академии художеств, где сложилась система и методика художественного образования, ориентированная на идеалы классицизма. В экспозиции представлены работы Александра Иванова, Карла Брюлова, Павла Федотова и других мастеров XIX века.
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