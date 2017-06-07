Опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов России

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило шестой ежегодный рейтинг вузов России.

При его подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.

«Очередной рейтинг зафиксировал заметный рост позиций экономических вузов и снижение конкурентоспособности вузов, находящихся в процессе укрупнения. В тройке призеров рейтинга уже три года наблюдается стабильность: первое место традиционно занимает МГУ им. М. В. Ломоносова, за ним следуют МФТИ и НИЯУ МИФИ. Победители рейтинга стабильно входят в число лучших вузов по условиям для получения качественного образования и востребованности выпускников работодателями. Кроме того, МГУ, МФТИ и МИФИ второй год подряд демонстрируют наивысший уровень научно-исследовательской деятельности среди всех российских вузов. Наиболее заметные изменения в топ-10 рейтинга – рост МГИМО (5-е место против 7-го в 2016 году) и снижение позиций МГТУ им. Н. Э. Баумана (7-е место против 4-го в 2016 году)», – отмечает Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).

Результаты рейтинга 2017 года свидетельствуют, что наибольшего прогресса российские вузы достигли в области научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах: за год количество публикаций на сотрудника увеличилось на 44%, а количество цитирований на сотрудника – на 66%.

Наибольшего продвижения в рейтинге достигли вузы, фокусирующиеся на подготовке экономистов и менеджеров. Спрос абитуриентов устойчиво смещен в сторону ведущих экономических вузов, а их выпускники через год после окончания обучения зарабатывают на 28% больше, чем выпускники других университетов из топ-30 рейтинга RAEX.

Укрупнения за счет слияний или поглощений наносят урон сильным вузам, поскольку уровень материально-технического и кадрового обеспечения присоединяемых вузов, как правило, сравнительно невысок. У большинства вузов, вовлеченных в процессы объединения, позиции в рейтинге 2017 года снизились.