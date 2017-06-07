В «Сколково» готовы решить проблему рынка промышленных беспилотников

Совместное решение может придать импульс развитию мирового рынка БПЛА емкостью $7,3 млрд.

Компания резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», а также немецкий разработчик и производитель водород-воздушных топливных элементов объявили о подписании стратегического соглашения которое призвано решить проблему рынка БПЛА.

В рамках анонсированного партнерства компании намерены сотрудничать в области водородной энергетики, а также в области поставок технического водорода пользователям беспилотных летательных аппаратов и иного оборудования с энергетической системой на основе водород воздушных топливных элементов. Планируется поставлять водород конечному пользователю в режиме plug&play (уже в заправленных баллонах), что решит важнейшую проблему водородной энергетики для дронов - проблему инфраструктуры заправок. Таким образом партнеры намерены снять главный технический барьер, который до сих пор сдерживает активное развитие промышленной беспилотной авиации - отсутствие коммерческих продуктов, которые могли бы обеспечить значительную продолжительность полетов беспилотников при высокой степени безопасности и простоте использования их топливной системы. Текущее соглашение предполагает реализацию проекта на территории РФ и стран СНГ, однако высокий экспортный потенциал разработки позволяет рассматривать возможность совместного выхода партнёров на новые рынки в краткосрочной перспективе.

По оценкам J`son & Partners Consulting, объем мирового рынка БПЛА (беспилотные летательные аппараты) составляет более $7 млрд. Использование беспилотных робототехнических комплексов может быть широко востребовано в области мониторинга инфраструктурных объектов, задач нефтегазового сектора, логистике и пр. Совокупная стоимость продуктов и услуг, которые на сегодняшний день могут оказываться с помощью дронов во всем мире, оценивается PwC более чем в $127 млрд. Вместе с тем, рост масштабного применения промышленных дронов сегодня ограничен объективными техническими причинами.

Акселерацию проникновения беспилотников на рынки и замену ими традиционных решений сегодня сдерживают несколько факторов: низкая энергоемкость их системы питания (аккумуляторных батарей), и, соответственно, короткое время работы – в среднем 30-40 минут, а также возможность полноценного использования только при положительных температурах. Сейчас в «Сколково» разработана альтернатива аккумуляторным батареям – энергетическую систему на водород-воздушных топливных элементах, которая имеет широкий диапазон рабочих температур для запуска и эксплуатации (от -40С), позволяет нести на борту аппарата в несколько раз большую полезную нагрузку, обладает до 10 раз большей энергоемкостью. Фактически запас хода летательного аппарата определяется запасом водорода на борту.

«Потенциальная потребность в беспилотной авиации сегодня высока во многих отраслях промышленности, однако, спрос до недавнего времени не имел адекватного предложения. Этот рынок - и российский, и глобальный - находится в начальной фазе своего развития, и мы рады, что вместе с мировым лидером в области производства промышленных газов можем дать ему новый импульс для развития. Надеюсь, что благодаря партнерству компаний, Россия войдет в топ стран с наивысшей динамикой роста промышленной беспилотной авиации, а наш успешный опыт найдет свое дальнейшее применение на новых географиях», - отмечает резидент «Сколково» Данила Шапошников.