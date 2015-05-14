ЗАО Птицефабрика «Чайковская» завершила посевную кампанию быстрее конкурентов

Закрытое акционерное общество Птицефабрика «Чайковская» не смотря на сложные погодные условия в этом году смогла провести посевные работы быстрее других.

Об этом корреспонденту информационному агентству «DixiNews», рассказал ведущий агроном предприятия Андрей Васильевич Макаров.

«В этом году погодные условия, конечно, были непростыми. Начали подготовительные работы в поле мы гораздо раньше, однако саму посевную проводили с 1 по 22 мая. Четыре дня из них мы вообще не могли работать по причине плохой погоды. Однако, даже это не помешало нам не только уложится в план, но и опередить всех своих конкурентов, которые значительно задержались с посевом культур. Такого хорошего, на мой взгляд, результата мы смогли добиться благодаря круглосуточной работе в несколько смен и исключительной внимательности к мелочам при подготовке к самим работам», - отмечает ведущий агроном.

Как мы уже когда-то отмечали, ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» является предприятием с огромным опытом работы в сельскохозяйственной отрасли. Здесь собрался надёжный профессиональный коллектив, которому погода - не является большим препятствием. Из года в год здесь научились преодолевать капризы погоды и выработали практические методики, которые сводят её влияние на урожай к минимуму. А урожаи здесь всегда очень высоки.

«Мы смогли засеять 3150 гектар зерновых культур, что на целых 217 гектар больше предыдущего года. Погода нам не помешала сделать то, что запланировали. Аграрии народ суеверный и поэтому я не хочу говорить более конкретные цифры об урожае, который мы намерены собрать, однако планы у нас амбициозные - хотим повысить урожайность на целых 30 процентов относительно прошлогодних», - заявил Андрей Макаров.

Чайковская птицефабрика давно в лидерах отрасли в своём регионе. Здесь неоднократно подтверждался высокий профессионализм этого предприятия и поэтому нет никаких сомнений в том, что запланированный цифры будут достигнуты.