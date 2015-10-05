Агрофирма «Мясо» успешно завершила посевные работы

В этом году, погода внесла свои коррективы в планы посевных работ многих хозяйств по всей России, в том числе и в Пермском крае.

Однако ЗАО «Агрофирма «Мясо» провели свои приготовления и саму посевную практически без задержек.

«В этом году, конечно погода нам немного помешала, было достаточно холодно, иногда шли сильные дожди, условия посевной были, мягко говоря, не комфортные. Однако мы всегда готовы к подобным трудностям. Пришлось задержаться на несколько дней. Вышли в поле на подготовительные работы мы, ещё 23 апреля. Начали засевать материал 5 мая. По плану должны закончить 21-22 мая, однако из-за погоды, 4 дня мы просто не могли работать. Поэтому весь посевной материал оказался в земле только 25 мая, а кормовые закончим только сегодня к вечеру», - отметил главный агроном предприятия Александр Матвеев.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» представляет полный цикл производства, здесь выращивается кормовая база для собственного животноводства, а также есть собственный мясокомбинат, больше известный, как Чайковский мясокомбинат. В этом году на предприятии сделали упор на выращивание кормовых культур, таких как: кукуруза, суданская трава, беспокровный козлятник.

«В этом году решили перестраховаться по поводу кормовых культур, их засеяли больше чем обычно, а зерновых наоборот меньше – 2140 гектар ярового зерна, вместо обычных 2400 гектар. Так как существует большая опасность - из-за погоды может быть недостаточно корма для скота. Соответственно и в планах у нас заложена небольшая урожайность, всего 15 центнеров с гектара, так как на 30% мы уменьшили подкормку зерновых культур и увеличили с 40 до 60 килограмм на гектар количество удобрений для кормовой культуры. Кроме того у нас еще 480 гектар озимых», - рассказал главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо» Александр Матвеев.

Чайковский мясокомбинат – предприятие с высокой культурой производства и значительным опытом, который начинается еще в 60-х годах двадцатого века. И здесь привыкли преодолевать любые, в том числе и погодные трудности.