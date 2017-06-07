В Казани частично закроется движение по Сибирскому тракту и улице Мира

Сегодня в столице Татарстана начнется поэтапное закрытие проезжих частей Сибирского тракта и ул.Мира.

Ограничение движения транспорта продлится до 6 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По имеющейся информации, движение будет частично закрыто на Сибирском тракте от ул.Халитова до ул.Мира, а также на ул.Мира от Сибирского тракта до ул.Парковая.

Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонта улично-дорожной сети, информирует Комитет внешнего благоустройства Казани.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и учитывать при движении требования временных дорожных знаков.