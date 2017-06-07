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Елена Малкова
7 Июня, 2017 10:20
В Казани частично закроется движение по Сибирскому тракту и улице Мира
Казань, 07 Июня - DIXINEWS.
Сегодня в столице Татарстана начнется поэтапное закрытие проезжих частей Сибирского тракта и ул.Мира.
Ограничение движения транспорта продлится до 6 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
По имеющейся информации, движение будет частично закрыто на Сибирском тракте от ул.Халитова до ул.Мира, а также на ул.Мира от Сибирского тракта до ул.Парковая.
Ограничение движения транспорта связано с проведением ремонта улично-дорожной сети, информирует Комитет внешнего благоустройства Казани.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и учитывать при движении требования временных дорожных знаков.
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