Криминал

Елена Малкова
7 Июня, 2017 07:25

На Сахалине перед судом предстанет житель области, обвиняемый в лишении свободы двух человек

На Сахалине направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя области, лишившего свободы двух человек.
Источник фото: oprizive.ru
Сахалинская область, 07 Июня - DIXINEWS.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Сахалинской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном в отношении двух лиц).

Следствием установлено, что 14 декабря 2016 года обвиняемый в помещении железнодорожного вокзала станции «Победино» Сахалинского региона ДВЖД распивал спиртные напитки.

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в кабинет начальника железнодорожной станции, которому сообщил, что у него имеется взрывное устройство, продемонстрировав последнему щипцы для подстригания ногтей с прикрепленной к ним верёвкой, имитирующие рычаг взрывателя. Находящимся в кабинете лицам мужчина запретил покидать помещение под угрозой взрыва здания вокзала.

В результате совершенных обвиняемым действий, двое человек около тридцати минут были незаконно лишены свободы передвижения, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем оно с утвержденным Сахалинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Смирныховский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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