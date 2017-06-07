Общество

Елена Малкова
7 Июня, 2017 07:20

Молодые ученые Новосибирской области получат гранты на 4 млн рублей

Средства гранта предоставляются на проведение прикладных научных исследований и завершение опытно-конструкторских работ.
Источник фото: Uralniishoz.ru
Новосибирск, 07 Июня - DIXINEWS.

Молодые ученые региона получат поддержку в размере 4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Губернатор Владимир Городецкий утвердил список победителей конкурса на предоставление в 2017 году грантов Правительства Новосибирской области молодым ученым.

Всего на конкурс поступило сто заявок, жюри определило одиннадцать победителей. Средства гранта предоставляются на проведение прикладных научных исследований и завершение опытно-конструкторских работ. Молодым ученым предоставляются гранты в размере до 400 тысяч рублей каждый.

Господдержку получат такие проекты, как «Разработка композиционных материалов для применения в ремонтных работах на улично-дорожной сети», «Разработка транспортной формы противоопухолевых препаратов в раковые клетки на основе рекомбинантного полипептида», «Разработка эффективных способов идентификации и выявления генотипов Pasteurella multocida, ассоциированных с высокой патогенностью, у крупного рогатого скота в хозяйствах Новосибирской области» и другие.

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