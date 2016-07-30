Социальный портрет получателя дальневосточного гектара представят на МедиаСаммите в Приморье

Результаты социологического исследования «Портрет получателя дальневосточного гектара» презентуют во время дальневосточного Медиасаммита во Владивостоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков расскажет об этом на ключевой сессии «Дальневосточный гектар: продвижение государственной программы. Теория и кейсы».

Развитие Дальнего Востока станет главной темой дальневосточного МедиаСаммита, который пройдет в Приморье с 8 по 10 июня. Так в рамках форума состоится ключевая сессия, посвящённая государственной программе «Дальневосточный гектар». Эксперты обсудят теорию и практику продвижения федерального закона, итоги первого года реализации программы, а также инструменты для популяризации и информирования о программе.

В ходе сессии Валентин Тимаков представит результаты исследования «Портрет обладателя дальневосточного гектара», проведенного Агентством. «Мы проанализировали ряд характеристик, таких как пол, возраст, социальное положение, род занятий и увлечения, мотивацию и опасения, к чему стремятся эти люди, для чего чаще всего берут гектары дальневосточники, что мотивирует жителей других регионов страны, какие факторы влияют на принятие решения подать заявку. Это исследование помогает нам понять какие еще инструменты необходимо разработать, для того чтобы сделать путь на Дальний Восток максимально простым. И мы готовы их озвучить», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Своим опытом специального проекта 'Дальневосточный гектар' поделятся представители СахаМедиа, представители Хабаровского края расскажут о проведении рекламной кампании в регионе, журналист ПримаМедиа представит свою точку зрения. Кроме того, представитель общественности сделает акцент на вовлечении молодёжного правительства в продвижение программу, а приморский видеоблогер поделится своим опытом ведения тематического видеоблоги. Модератором сессии выступит генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков.

Отметим, за первый год работы закона заявки на получение «дальневосточных гектаров» подали более 92 тысяч человек. Более 18,6 тысяч уже получили земельные участки, вскоре их станет на 10 тысяч больше. В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. Более 12 тысяч заявок – коллективные. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке выделило 53 агломерации «дальневосточных гектаров» на карте регионов ДФО, где скоро появятся новые населенные пункты. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.

На сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке собраны около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть полезными для освоения «дальневосточного гектара». Специалисты Службы адаптации и поддержки переезжающих работников РЧК ДВ ответят на вопросы о трудоустройстве и условиях жизни в регионе.

Кроме того, Агентство сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезными при принятии решения, чем заняться на своей земле, будь то выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.