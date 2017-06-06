Общество

Елена Малкова
6 Июня, 2017 20:21

В Воронеже частные перевозчики приобрели автобусы на 1 млрд 370 млн рублей

Планерное совещание в администрации Воронежа.
Источник фото: voronezh-city.ru
Воронеж, 06 Июня - DIXINEWS.

Руководитель управления транспорта Владимир Анисимов в ходе очередного планерного совещания в администрации Воронежа доложил о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

По его словам, ассигнования на программу в 2017 году составили 81,4 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

На реализацию подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта» предусмотрено 55 млн рублей. Эти средства предусмотрены на софинансирование закупки автобусов, работающих на газомоторном топливе. Проведение конкурсных процедур запланировано на сентябрь текущего года.

– Одним из мероприятий программы является обновление подвижного состава, исполнители – частные перевозчики, – сообщил руководитель управления транспорта.
По его словам, общая сумма частных инвестиций за несколько лет составила 1 млрд 370 млн рублей. Так, в 2014 году частными перевозчиками закуплено 130 автобусов разной вместимости, в 2015 – 238, в 2016 – 238. За пять месяцев текущего года воронежские частные перевозчики приобрели 88 автобусов.

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