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Елена Малкова
6 Июня, 2017 20:21
В Воронеже частные перевозчики приобрели автобусы на 1 млрд 370 млн рублей
Воронеж, 06 Июня - DIXINEWS.
Руководитель управления транспорта Владимир Анисимов в ходе очередного планерного совещания в администрации Воронежа доложил о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».
По его словам, ассигнования на программу в 2017 году составили 81,4 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
На реализацию подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта» предусмотрено 55 млн рублей. Эти средства предусмотрены на софинансирование закупки автобусов, работающих на газомоторном топливе. Проведение конкурсных процедур запланировано на сентябрь текущего года.
– Одним из мероприятий программы является обновление подвижного состава, исполнители – частные перевозчики, – сообщил руководитель управления транспорта.
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