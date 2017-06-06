Общество

Елена Малкова
6 Июня, 2017 19:15

В Хабаровском крае открылся молодежный форум «Амур»

В Хабаровском крае открылся молодежный форум «Амур».
Источник фото: minvr.ru
Хабаровск, 06 Июня - DIXINEWS.

Вблизи Комсомольска-на-Амуре на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» (Солнечный район) начал свою работу Дальневосточный молодежный форум «Амур», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Первая смена «Форсайт на Амуре» посвящена созданию сети команд и институтов поддержки реализации Национальной технологической инициативы на Дальнем Востоке. Смена проводится под патронажем вице-премьера – полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Участниками смены стали более 250 молодых инженеров и инноваторов из 14 регионов страны. В течение недели они будут заниматься разработкой дорожных карт по реализации стратегии Национальной технологической инициативы (НТИ) на Дальнем Востоке, а также защищать собственные проекты. Планируется, что участники смены соотнесут повестку НТИ с такими инструментами развития Дальнего Востока, как ТОР, Свободный порт и программа «Дальневосточный гектар».

Вторая смена «Дальневосточный характер» посвящена развитию волонтерства, социально-ориентированным НКО, экологии, молодежному предпринимательству. Авторам лучших инициатив будут выделены федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей. Участники второй смены смогут обсудить развитие Дальнего Востока, в том числе в социальной сфере, с представителями Минвостокразвития России. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планирует провести мастер-классы в рамках образовательных программ по карьерному консультированию.

Напомним, Дальневосточный молодежный форум «Амур» проводится уже второй год подряд. В 2016-м он объединил почти 500 молодых активистов из 21 региона страны. Этим летом охват территорий будет шире - 37 субъектов РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Воронеже частные перевозчики приобрели автобусы на 1 млрд 370 млн рублей
В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018
В Самаре на демонтаж незаконных рекламных конструкций направлено 4,3 млн рублей

Главный детский магазин страны празднует 60-летие
В Подмосковье для болельщиков придумали "культурную серию пенальти"
Росморречфлот: "Генерала Ватутина" Украина продала России
Студенты ереванских вузов организовали поэтический флешмоб
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронеже частные перевозчики приобрели автобусы на 1 млрд 370 млн рублей
Хабаровск, 06 Июня, 19:15.
В Хабаровском крае открылся молодежный форум «Амур»
Москва, 06 Июня, 15:44.
Новые факты убийства экс-депутата Вороненкова проверят по просьбе Общественной Палаты РФ
Волгоград, 06 Июня, 15:35.
В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018
Россия, Москва, 06 Июня, 07:46.
В Правительстве России обсудили концепцию развития острова Русский
Екатеринбург, 06 Июня, 07:37.
Свердловская область заняла второе место в рейтинге делового гостеприимства
Россия, Москва, 05 Июня, 20:05.
«Дальневоcточный гектар» предлагают осваивать с помощью высоких технологий
Самара, 05 Июня, 19:10.
В Самаре на демонтаж незаконных рекламных конструкций направлено 4,3 млн рублей
Москва, 05 Июня, 17:00.
В Москве проэкзаменуют студентов по информационной безопасности
Россия, Москва, 05 Июня, 16:47.
Более пяти тысяч россиян трудоустроены на предприятиях Дальнего Востока при поддержке АРЧК ДВ
Москва, 05 Июня, 16:44.
В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях
Казань, 05 Июня, 16:19.
Современные производственные линии принесли ОАО «БКК» новые награды в конкурсах
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт