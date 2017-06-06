В Хабаровском крае открылся молодежный форум «Амур»

Вблизи Комсомольска-на-Амуре на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» (Солнечный район) начал свою работу Дальневосточный молодежный форум «Амур», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Первая смена «Форсайт на Амуре» посвящена созданию сети команд и институтов поддержки реализации Национальной технологической инициативы на Дальнем Востоке. Смена проводится под патронажем вице-премьера – полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Участниками смены стали более 250 молодых инженеров и инноваторов из 14 регионов страны. В течение недели они будут заниматься разработкой дорожных карт по реализации стратегии Национальной технологической инициативы (НТИ) на Дальнем Востоке, а также защищать собственные проекты. Планируется, что участники смены соотнесут повестку НТИ с такими инструментами развития Дальнего Востока, как ТОР, Свободный порт и программа «Дальневосточный гектар».

Вторая смена «Дальневосточный характер» посвящена развитию волонтерства, социально-ориентированным НКО, экологии, молодежному предпринимательству. Авторам лучших инициатив будут выделены федеральные гранты на общую сумму 3 млн рублей. Участники второй смены смогут обсудить развитие Дальнего Востока, в том числе в социальной сфере, с представителями Минвостокразвития России. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке планирует провести мастер-классы в рамках образовательных программ по карьерному консультированию.

Напомним, Дальневосточный молодежный форум «Амур» проводится уже второй год подряд. В 2016-м он объединил почти 500 молодых активистов из 21 региона страны. Этим летом охват территорий будет шире - 37 субъектов РФ.