Криминал

Алексей Мирный
6 Июня, 2017 15:44

Новые факты убийства экс-депутата Вороненкова проверят по просьбе Общественной Палаты РФ

Автор фото: Владимир Федоренко
Источник фото: sm-news.ru
Москва, 06 Июня - DIXINEWS.

Недавно в интернет-издании «SM News» был опубликован материал с громким названием «Тень экс-главы ФСКН Черкесова упала на убийство Вороненкова».

В материале с подробностями разбирается личность Виктора Черкесова и Дениса Вороненкова, а также связь между ними, основанная на бизнесе и возможно криминале.

Антон Цветков - глава комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной Палаты России направил своё обращение в Следственный Комитет РФ, в котором попросил ведомство проверить данные факты изложенные в материалах издания, сообщает Информационное агентство InterRight .

«Довожу до Вашего сведения, что ко мне обратились ветераны органов Госнаркоконтроля с просьбой ходатайствовать о проведении проверки. Прошу Вас организовать проверку фактов и сообщить о принятом решении в Комиссию по безопасности Общественной Палаты», - пишет Антон Цветков в письме.

Стоит отметить, что при самом освещении события убийства Вороненкова, средства массовой информации смогли выдвинуть свою версию о том, что в деле присутствует еще одно действующее лицо – Виктор Черкесов, он же бывший начальник ФСКН и давний коллега убитого. Корреспонденты смогли предположить, что через беглого экс-депутата, Черкесов был намерен передать властям Украины, находящейся в конфликтных отношениях с Россией, некие сведения, способные скомпрометировать органы госвласти РФ.

Кроме того, в материалах СМИ публикуются факты, богатого криминальной биографией Вороненкова. К примеру, его деятельность в знаменитом «Солнцевском ОПГ», а также деловая связь с его бывшим начальником в ФСКН Черкесовым, который оказал Денису Вороненкову помощь в получении мандата депутата. Отношения двух чиновников, основанные на взаимной выгоде, подтверждают многочисленные политические скандалы и факты сфабрикованных в стенах ФСКН уголовных дел, утверждает источник.

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